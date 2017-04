ரூபாய் நோட்டுக்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை - மத்திய அமைச்சர் தகவல்

தற்போது ரூபாய் நோட்டுக்கள் மற்றும் நாணயங்களுக்கு தட்டுப்பாடு இல்லை என மத்திய நிதித்துறை இணை அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

English summary

No shortage of currency and coins, maintains govt - Arjun Ram Meghawal said in LS