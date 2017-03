முத்துகிருஷ்ணன் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார்: தற்கொலைக்கு காரணம் சொல்லும் டெல்லி காவல்துறை

முத்துகிருஷ்ணன் சில நாட்களாக மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார் என்பது நண்பர்களிடம் நடத்தப்பட்ட முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது என்று டெல்லி காவல்துறை கூறியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

No suicide note found, reason of suicide unknown. CFSL to conduct thorough search, probe on: DCP (south) Ishwar Singh on JNU student's death.