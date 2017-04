சபரிமலையில் இளம்பெண்கள் சாமி கும்பிடவில்லை.. அமைச்சர் மறுப்பு

சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் இளம்பெண்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ததாக வெளியான தகவல் தவறு. அதுபோல் யாரும் தரிசனம் செய்யவில்லை என்று அமைச்சர் மறுத்துள்ளார்.

English summary

Minister refuses teenage group ladies were not visited Sabarimala at any cost like a photo roaming in social medias.