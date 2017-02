சசிகலா உயிருக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை: கர்நாடக புலனாய்வு துறை

பெங்களூர் பரப்பன அக்ரஹார சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கும் சசிகலா உயிருக்கு ஆபத்து இல்லை என்று கர்நாடக புலனாய்வு துறை தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, February 20, 2017, 15:35 [IST]

English summary

The IB says that after a thorough assessment, it has found that she faces no threat to sasikala life in jail. There is adequate security provided to her and she faces no issues from the other inmates.