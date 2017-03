எளிமையான முறையில் பதவியேற்பேன் - அம்ரிந்தர் சிங் அதிரடி

பஞ்சாப் மாநிலம் கடுமையான நிதி நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிப்பதால் பதவியேற்பு விழாவில் எந்த ஆடம்பரமும் இருக்காது என அம்ரிந்தர் சிங் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Amarinder has made it clear that he did not want any unnecessary or wasteful expenditure to be incurred on the swearing-in ceremony