ஜெயலலிதாவுக்கு தவறான மருந்துகள் அளிக்கப்படவில்லை - தமிழக அரசு அறிக்கையில் தகவல்

ஜெயலலிதாவுக்கு தவறான மருந்துகள் அளிக்கப்படவில்லை என டெல்லி எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 18:21 [IST]

English summary

AIMS report says that No wronng medicines were given to jayalalitha. thats all a wrong accusations.