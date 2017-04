பாலிவுட் தயாரிப்பாளருக்கு கொலை மிரட்டல்... நடிகர் சஞ்சய் தத்துக்கு பிடிவாரண்ட்

கொலை மிரட்டல் வழக்கில் பாலிவுட் நடிகர் சஞ்சய் தத்துக்கு ஜாமீனில் வெளிவர முடியாதபடி பிடிவாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Sanjay Dutt made life threat to film maker Shakil Noorani when he asked some advance amount given to him. Andheri court orders non bailable warrant for Sanjay Dutt.