மானியமில்லாத காஸ் சிலிண்டர் விலையில் ரூ.86 திடீர் உயர்வு!

மானியமில்லாத சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை 86 ரூபாய் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Non-Subsidised LPG or cooking gas Price Hiked By Rs 86 Per Cylinder its effective from immediately.