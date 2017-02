வருகிறது கோடை.. "செமை"யா இருக்குமாம் வெயில்.. மண்டை பத்திரம் மக்களே!

10 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்கு வெயில் இந்த ஆண்டு வட மாநிலங்களை சுட்டெரிக்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 13:05 [IST]

English summary

North India will meet high heat this summer after 10 years said metrology department of Delhi.