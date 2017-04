வால்மீகி பற்றி சர்ச்சை பேச்சு.. இந்தி நடிகை ராக்கி சாவந்த் கைது

ராமாயணத்தை எழுதிய வால்மீகி குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்த புகாரில் பாலிவுட் நடிகை ராக்கி சாவந்த் மும்பையில் இன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

The Punjab police on Tuesday arrested actress Rakhi Sawant in Mumbai for her alleged remarks on Valmiki, author of Ramayana.