பொங்கலுக்கு கட்டாய விடுமுறை… தமிழகத்தின் கொந்தளிப்புக்கு பணிந்தது மத்திய அரசு

பொங்கல் திருவிழாவிற்கு விரும்ப விடுமுறை என்று நேற்று மத்திய அரசு அறிவித்தது. இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தமிழகத்தில் எழுந்ததையடுத்து பாஜக அரசு பணிந்தது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 15:30 [IST]

English summary

The Union government announced Pongal holiday is in compulsory holiday list after getting heavy protest in Tamil Nadu.