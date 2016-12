சீனாவை அச்சுறுத்தும் அக்னி 5 ஏவுகணையின் இறுதிக்கட்ட சோதனை வெற்றி!

கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் அக்னி 5 ஏவுகணையின் இறுதிக்கட்ட சோதனை இன்று ஒடிசாவில் நடத்தப்பட்டது. இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக முடிந்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Nuclear capable Agni-5 missile test conducted on Wheeler Island in Odisha state has been successful. The missile Agni-5 is designed to intimidate neighboring China.