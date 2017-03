அதிமுக நாங்கதான் ... இரட்டை இலை எங்களுக்கே - தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஓபிஎஸ் முறையீடு

உண்மையான அதிமுகவான தங்களுக்கே இரட்டை இலை சின்னம் ஒதுக்க வேண்டும் என்று தலைமை தேர்தல் ஆணையரிடம் ஓபிஎஸ் அணியினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

Story first published: Wednesday, March 15, 2017, 12:56 [IST]

English summary

OPS team members met Chief Election Commissioner Nazim Jaithi and demanded that two leaves symbol of ADMK should be theirs.