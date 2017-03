பதவி சுகத்துக்காக மலிவு அரசியலில் இறங்கி விட்டார் ஓபிஎஸ்... அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சாடல்

ஜெயலலிதா இருந்தபோது மிக உயர்ந்த பதவிகளில் வலம் வந்த ஓ.பன்னீர் செல்வம், இன்று பதவி பறிபோய்விட்டதால் மலிவு அரசியலில் ஈடுபட்டுள்ளார் என்று சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் கடுமையாக விமர்சித்தார்.

English summary

O.Panneer Selvam is indulging in cheap politics, says Minister Vijaya Bhaskar. OPS is the First accused in Jayalalitha's death if Judicial inquiry occurs.