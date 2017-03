இரட்டை இலை எங்களுக்கே... தேர்தல் ஆணையத்தின் கதவை விடாமல் தட்டும் ஓபிஎஸ் அணி

ஆர்.கே. நகர் இடைத்தேர்தலில் தங்கள் அணி வேட்பாளர் மதுசூதனனுக்கு இரட்டை இலை சின்னத்தை ஒதுக்க வேண்டும் என்று கோரி தேர்தல் ஆணையத்திடம் ஒபிஎஸ் அணியிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

O Panneerselvam Team which is contesting in RK Nagar by election has sought the EC to allocate ADMK's poll symbol to them.