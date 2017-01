இவங்களுக்கு இதே வேலையா போச்சு.. தொடர்கிறது ஓ.பி.எஸ்-சசிகலா கடித யுத்தம்

நேற்றுமுன்தினம் முதல்வர் பன்னீர்செல்வம், மோடிக்கு கடிதம் எழுதியிருந்த நிலையில், இன்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் என்ற வகையில் சசிகலாவும் மோடிக்கு அதே கோரிக்கையுடன் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

English summary

CM O.Pannerselvam and AIADMK General secretary Sasikala are involving letter politics with PM Modi.