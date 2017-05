மாடல் அழகிக்கு டாப்லெஸ் யோகா சொல்லிக் கொடுத்த சர்ச்சை சாமியார்! : இணையத்தில் வைரலாகும் வீடியோ

டெல்லியை சேர்ந்த சர்ச்சை சாமியார் ஓம் ஸ்வாமி மாடல் அழகி ஒருவருக்கு டாப்லெஸ் யோகா சொல்லக்கொடுக்கும் வீடியோவை இணையதளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

English summary

The ex-Bigg-Boss10 contestant Om Swami, who was thrown out of the house released a viral video which he teaches yoga to a topless model