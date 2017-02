ரயில்வே பாதுகாப்புக்காக 5 ஆண்டுகளுக்கு 1 லட்சம் கோடி.. ரயில்வே பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு

ரயில்வே பாதுகாப்பிற்காக 5 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய் மத்திய பட்ஜெட்டில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 12:14 [IST]

One lakh crore fund allocated for railway safety and security in Budget 2017.