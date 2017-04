இரட்டை இலை சின்ன லஞ்ச வழக்கு... மேலும் ஒரு ஹவாலா ஏஜென்ட் டெல்லியில் கைது!

இரட்டை இலை சின்னத்துக்கு லஞ்சம் வழங்கிய வழக்கில் ரூ.10 கோடியை பரிமாற்றம் செய்த ஹவாலா ஏஜென்ட் நரேஷ் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Twin leave bribery case: One more Hawala agent arrested in Delhi Airport.