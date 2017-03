உ.பி.யில் ஐ.எஸ். தீவிரவாதி என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொலை.. போலீஸ் அதிரடி வேட்டை!

போலீசாரின் அதிரடி வேட்டையில் ஐ.எஸ்.இயக்கத்துடன் தொடர்புடைய ஒருவர் என்கவுண்டரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார்.

English summary

One terror suspect has been killed in the encounter that took place near Lucknow Uttar Pradesh. Saifullah who refused to surrender was killed after the long and bloody encounter. The police say that he is a suspect in the Madhya Pradesh train blast and also a member of the Islamic State.