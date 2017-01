ஜம்மு காஷ்மீரில் கடும் துப்பாக்கி சண்டை.. ராணுவ வீரர் காயம், தீவிரவாதி சுட்டுக்கொலை

ஜம்மு காஷ்மீரில் ஊடுறுவிய தீவிரவாதிகளுக்கும் ராணுவத்தினருக்கும் இடையே இன்று அதிகாலை பயங்கர துப்பாக்கிச்சூடு நடைபெற்றது. இதில் தீவிரவாதி ஒருவர் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டுள்ளார்.

English summary

One terrorist was killed on Tuesday morning in an encounter with security forces in the Bandipora district of northern Kashmir. One soldier has been injured during the gunfight. The gunfight operation is still in progress.