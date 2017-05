மே 30ல் தென் மேற்கு பருவமழை தொடங்கும்... வானிலை மையம் அறிவிப்பு

இந்த ஆண்டு மே 30ம் தேதி தென் மேற்கு பருவமழை தொடங்கும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

English summary

The IMD has predicted a normal monsoon this year with the chances of the continuation of the EL Nino effect.