5 மாநில தேர்தல்: பிப். 1-ல் பட்ஜெட் - எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு! தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார்!!

மத்திய பட்ஜெட்டை பிப். 1-ல் தாக்கல் செய்ய எதிர்க்கட்சிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளன. இது தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்திடமும் புகார் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 14:29 [IST]

English summary

The opposition parties urged the Election Commission that the Union budget must be rescheduled.