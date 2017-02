ஏழுமலையானுக்கு ரூ 5.6 கோடிக்கு நகைகள் காணிக்கை.. வலுக்கும் எதிர்ப்பால் தெலுங்கானா முதல்வர் திணறல்

தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் திருப்பதி கோவிலுக்கு 5.5கோடி ரூபாய்க்கு நகைகள் வழங்கியதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

English summary

TRS Chief Chandrasekhar Rao gave jewelery to Tirupathi temple worth Rs 5.5 crore yesterday. The various parties, including the Congress have expressed their opposition.