இரட்டை இலை சின்னம் யாருக்கு? இன்று முடிவை அறிவிக்கிறது தேர்தல் ஆணையம்! உச்சகட்ட பரபரப்பில் அதிமுக

தேர்தல் ஆணையம் இரு தரப்பு ஆதாரங்களையும் பரிசீலித்து இன்று மாலையே முடிவை அறிவிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

The Election Commission of India will take a call on which faction of the AIADMK would get to retain the party's symbol. Both the Sasikala and O Panneerselvam factions would argue before the EC to stake a claim to the two leaves which is the symbol of the AIADMK.