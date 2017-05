இரட்டை இலை: தீயா வேலை செய்யும் ஓபிஎஸ் கோஷ்டி.. தேர்தல் ஆணையத்தில் கூடுதல் ஆவணங்கள் தாக்கல்!

இரட்டைஇலை சின்னம் தொடர்பாக தேர்தல் ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் கோஷ்டி கூடுதல் ஆவணங்களை தாக்கல் செய்துள்ளது.

English summary

OPS team Filed more documents to election commission onthe issue of double leaf symbol.12600 pages document filed today by the OPS team.