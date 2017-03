டெல்லியில் தலைமை தேர்தல் ஆணையருடன் ஓபிஎஸ் அணி சந்திப்பு.. காரணம் என்ன?

டெல்லியில் தேர்தல் தலைமை ஆணையரை ஓபிஎஸ் அணியினர் நேரில் சந்தித்து புகார் மனு அளித்துள்ளனர்.

English summary

OPS team meets Chief election commissioner in Delhi. They Complaint against TTV.Dinakaran supporters gives money to the voters.