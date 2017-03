ஓபிஎஸ் அணிக்கு பெயர் அதிமுக (புரட்சித் தலைவி அம்மா) .. தேர்தல் ஆணையம் அறிவிப்பு

ஓபிஎஸ் அணிக்கு "அதிமுக புரட்சி தலைவி அம்மா" பெயரை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 23, 2017, 11:20 [IST]

English summary

Election commission gives OPS team party name is Amma ADMK.