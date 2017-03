பஞ்சாப் சட்டசபை தேர்தல்: போட்டியிட்ட 81 பெண்களில் 6 பேர்தான் எம்.எல்.ஏ.

பஞ்சாப் மாநில சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிட்ட 81 பெண்களில் வெறும் 6 பேர் மட்டுமே வெற்றி பெற்று சட்டசபைக்கு செல்லவுள்ளனர்.

English summary

Only six of the 81 women candidates managed to secure a place in the 117-member Punjab Assembly, merely 5 percent of the House's strength.