திருப்பூர் ஹோட்டலை அபகரித்த ப.சிதம்பரம் உறவுப்பெண்...சிபிஐக்கு டெல்லி கோர்ட் நோட்டீஸ்

திருப்பூர் ஹோட்டலை ப. சிதம்பரத்தின் உறவுப் பெண் அபகரித்த வழக்கில் சிபிஐக்கு டெல்லி உயர்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது.

English summary

Former finance minister, P Chidambaram's family has come under the CBI's scanner after allegations of them grabbing a hotel in collusion with a bank surfaced. The Delhi High Court which took note of this petition has sought a response from the Central Bureau of Investigation in this regard.