தமிழக காங். தலைவர் திருநாவுக்கரசரை நீக்க மேலிடம் முடிவு? புதிய தலைவராகிறார் ப.சிதம்பரம்?

தமிழக காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் திருநாவுக்கரசரை நீக்க டெல்லி மேலிடம் முடிவு செய்துள்ளதாம். தமிழக புதிய தலைவராக ப.சிதம்பரம் நியமிக்கப்படலாம் எனக் கூறப்படுகிறது.

English summary

Congress sources said that Delhi High command is likely to appoint former Union minister P Chidambaram as TNCC President.