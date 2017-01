மறைந்த துக்ளக் சோவுக்கு பத்மபூஷண் விருது - மத்திய அரசு அறிவிப்பு

துக்ளக் பத்திரிகை ஆசிரியர் அரசியல் விமர்சகருமான மறைந்த சோ. ராமசாமிக்கு பத்ம பூஷண் விருது அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 18:10 [IST]

Padma Bhushan award has been announced for late Cho Ramaswamy.