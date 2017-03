இங்கிட்டு இலங்கை..அங்கிட்டு 85 மீனவர்களை கைது செய்த பாகிஸ்தான்

குஜராத் கடற்பரப்பில் மீன்பிடித்த 85 மீனவர்களை பாகிஸ்தான் கைது செய்துள்ளது பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Pakistan Navy arrested 85 Indian fishermen with 15 boats off the Gujarat Coast.