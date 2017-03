முத்துக்கிருஷ்ணன் பிரேத பரிசோதனையை வீடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும்... தந்தை கோரிக்கை

டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தில் ஆய்வு பட்டம் படித்து வந்த சேலம் மாணவர் முத்துகிருஷ்ணனின் சாவில் மர்மம் இருப்பதால் பிரேத பரிசோதனையை விடியோ பதிவு செய்ய வேண்டும் என்று அவரது தந்தை கோரிக்கை விடுத்

English summary

Muthukrishnan was not a coward person to hang, CBI probe to be ordered, post mordem to be caputured as video, says his father Jeevanantham.