கன்னட நடிகர் ராஜ்குமாரின் மனைவி பர்வதம்மா உடல்நிலையில் முன்னேற்றம்.. மருத்துவர்கள் அறிவிப்பு

மறைந்த கன்னட நடிகர் ராஜ்குமாரின் மனைவி பர்வதம்மாவின் உடல் நிலையில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாக எம்.எஸ். ராமைய்யா மருத்துவமனை அறிவித்துள்ளது.

English summary

Doctors treating Parvathamma Rajkumar, the wife of Kannada superstar Dr Rajkumar, said that her health condition had improved since yesterday.