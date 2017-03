பதன்கோட் விமானப்படை தளத்தில் மீண்டும் தீவிரவாதிகள் ஊடுருவல்? தீவிர சோதனை

பதன்கோட் விமானப் படை தளத்திற்குள் தீவிரவாதிகள் நுழைந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதையடுத்து ராணுவ அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.

English summary

The Pathankot air base has been placed under high alert. Search operations are underway following an alert. Search operations around the 4 kilometre radius was launched following an alert of a possible strike.This is the second time that such an alert has been issued in case of the air base.