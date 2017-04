நாட்டு வளர்ச்சிக்கு மட்டும் நாங்கள்-ஆனால் நிறத்தால் வேறுபாடா?தருண் விஜய் மீது பவன் கல்யாண் பாய்ச்சல்

நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மட்டும் தென்னிந்தியர்களின் பங்களிப்பை எடுத்துக் கொள்ளும் நீங்கள், தோலின் நிறத்தை வைத்து பாகுபாடு பார்ப்பதா என்று பாஜக மாஜி எம்பி தருண் விஜய்யை கடுமையா சாடியுள்ளார்.

Story first published: Sunday, April 9, 2017, 14:13 [IST]

English summary

Pawan kalyan slammed Tarun vijay on his racist comments and pointed out that such remarks cannot be forgotten post a simple apology.