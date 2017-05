ஜனாதிபதி தேர்தல்: சோனியா மற்றும் ராகுலுடன் சரத் பவார் தீவிர ஆலோசனை!

ஜனாதிபதி தேர்தல் விரைவில் நடக்கவுள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா மற்றும் ராகுலுடன், சரத்பவார் தீவிர ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார்.

English summary

Sarath Pawar and Sonia Gandhi had a meeting recently in Delhi where both leaders discussed the Presidential election in detail.