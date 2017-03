ரூ.15 ஆயிரம் செலுத்தி பசுவை தத்தெடுக்கலாம்.. ராஜஸ்தான் அரசு புதுத்திட்டம்

ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் ஆண்டுக்கு ரூ. 15 ஆயிரத்தை செலுத்தி பசுவை தத்தெடுத்து வளர்க்கும் திட்டத்தை ராஜஸ்தான் அரசு புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Beef ban implemented in 5 states of BJP regime. Rajasthan govt introduces new scheme that people may adopt a cow for Rs. 15,000 per annum.