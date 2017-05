யமுனா நதியில் மலம் கழித்தால் ரூ.5000 அபராதம்.. தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் அதிரடி உத்தரவு

யமுனா நதி மற்றும் அதன் கரையை ஒட்டிய பகுதிகளில் திறந்தவெளியில் மலம் கழிக்கவும், கழிவுகளை கொட்டவும் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் தடை விதித்துள்ளது.

English summary

The Delhi government and the municipal corporations were directed to immediately take action against industries which operate in residential areas.