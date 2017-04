காஷ்மீரில் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சித்தலைவர் சுட்டுக்கொலை... தீவிரவாதிகள் அட்டூழியம்!

ஜம்மு காஷ்மீரில் மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சித் தலைவர் தீவிரவாதிகளால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, April 24, 2017, 17:00 [IST]

English summary

President of the Pulwama unit of the PDP, the leader Abdul Gani Dar was shot at by Hizbul Mujahideen terrorists at the Pinglan area in South Kashmir.