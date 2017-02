ஜல்லிக்கட்டில் நடந்த மிருகவதை பற்றி புதிய ஆதாரங்கள் திரட்டுகிறோம்: பூர்வா ஜோஷிபுரா

ஜல்லிக்கட்டில் நடந்த மிருகவதை பற்றிய ஆதாரங்களை திரட்டி வருகிறோம் என்று பீட்டா அமைப்பின் இந்தியத்தலைவர் பூர்வா ஜோஷிபுரா கூறியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

The CEO of PETA India, Poorva Joshipura, has claimed to produce new evidence suggestive of Jallikattu's cruelty at the Supreme Court soon