ஜல்லிக்கட்டு சட்டத்துக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு.. மீண்டும் போர்க்கொடி தூக்கும் பீட்டா !

ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் கம்பளா போட்டிகளை அனுமதிக்கும் சட்டத்துக்கு எதிராக சுப்ரீம் கோர்ட்டில் வழக்கு தொடர பீட்டா அமைப்பு முடிவு செய்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Animal rights group PETA today said it will move the Supreme Court challenging the legislation passed by Tamil Nadu and karnataka