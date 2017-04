பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 1 பைசா, டீசல் லிட்டருக்கு 44 பைசா விலை உயர்வு.. நள்ளிரவு முதல் அமல்

பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ஒரு பைசாவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு 44 பைசாவும் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Sunday, April 30, 2017, 21:21 [IST]

Petrol price hiked by 1 paisa a litre and diesel by 44 paisa per litre.