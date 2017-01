பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 0.42 பைசா, டீசல் ரூ.1.03 விலை உயர்வு - நள்ளிரவு முதல் அமல்

பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை உயர்வை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன. இந்த விலை உயர்வு நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன.

English summary

The prices of petrol and diesel have been increased by Rs. 0.42 and Rs. 1.03 per litre, excluding state levies, respectively with effect from midnight of January 15.