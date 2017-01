பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ1.29; டீசல் 97 காசுகள் உயர்வு! சென்னையில் 1லி. பெட்ரோல் விலை ரூ70

பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் 1 லிட்டர் பெட்ரோல் விலை ரூ70 ஐ எட்டியது.

English summary

Price of Petrol was today increased by Rs 1.29 per litre and price of Diesel was increased by Rs 0.97 per litre.