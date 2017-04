பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு... நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது!

பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடியாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த விலை உயர்வு நள்ளிவு முதல் அமலுக்கு வந்தது.

English summary

Petrol diesel price has been hiked. Petrol price hiked by Rs 1.39 per litre, diesel up by Rs 1.04