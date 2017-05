பெட்ரோல் லிட்டருக்கு ரூ.2.16, டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.2.10 விலை குறைப்பு:நள்ளிரவு முதல் அமலுக்கு வந்தது

பெட்ரோல், டீசல் விலையை குறைத்து எண்ணெய் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Monday, May 15, 2017, 23:27 [IST]

English summary

Petrol price slashed by Rs 2.16 per litre and diesel by Rs 2.10 per litre from midnight tonight.