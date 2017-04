பெட்ரோல் பங்குகளுக்கு ஞாயிறு லீவு விட்டால் அவ்வளவுதான்.. மத்திய அரசு எச்சரிக்கை

பெட்ரோல் பங்குககள் ஞாயிற்று கிழமைகளில் விடுமுறை அளிப்பதற்கு மத்திய அரசு எச்சரிக்கை எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Petrol pumps will be closed on sundays from May 14th. Central govt opposing the plan of petrol pumps. Petroleum ministry warns the petrol pumps that severe action will be taken if the public face problem without petrol, diesel.