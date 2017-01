பிரதமர் மோடியுடன் இன்று இரவு பேசுகிறார் டொனால்டு ட்ரம்ப் !

அமெரிக்காவின் புதிய அதிபர் டொனால்டு ட்ரம்ப் தொலைபேசி மூலமாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் இன்று இரவு பேசுகிறார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

the White House said. "The president speaks with Indian Prime Minister, Narendra Modi," the White House said as it released Trump's schedule for Tuesday. Trump is scheduled to speak with Modi over phone at 1 pm Washington DC time, which is 11:30 pm.